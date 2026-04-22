«Флеш Валлонь». Гонщики проедут 200 км по маршруту с 11 подъемами

«Флеш Валлонь».
Эрсталь — Юи, Бельгия.
200 км.
Профиль/Карта.
Начало — 12:50 по московскому времени.
Фавориты.
Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana).
Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers).
Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious).
Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United).
Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM).
Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla).
Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility).
Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).
Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers).
Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis).