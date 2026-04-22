«Флеш Валлонь». Гонщики проедут 200 км по маршруту с 11 подъемами

22 апреля в Бельгии пройдет однодневная велогонка «Флеш Валлонь».

Источник: Спортс‘’

«Флеш Валлонь».

Эрсталь — Юи, Бельгия.

200 км.

Профиль/Карта.

Начало — 12:50 по московскому времени.

Фавориты.

Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana).

Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers).

Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious).

Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United).

Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM).

Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla).

Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility).

Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek).

Дориан Годон (Франция, INEOS Grenadiers).

Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis).