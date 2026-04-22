Росеньор — о полуфинале Кубка Англии: «Любая игра до конца сезона — это очень важная игра для “Челси”

Главный тренер «Челси» Лиам Роcеньор после поражения от «Брайтона» (0:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии отметил, что игра ½ финала Кубка Англии с «Лидсом» будет очень важной, как и любая до конца сезона.
«Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. У меня есть свои мысли, свои чувства. Я подробно обсуждал, что нужно сделать этому клубу… независимо от того, кто главный тренер, чтобы он оказался там, где должен быть. Дело не во мне, а в этом футбольном клубе. “Челси” олицетворяет собой борьбу, дух и решимость. И этого не хватало во всех аспектах сегодня вечером.
Сегодня была очень важная игра, но мы не достигли цели. Любая игра до конца сезона — это очень важная игра. Мне нужно обсудить его с тренерским штабом. И мы должны убедиться, что всё сделаем правильно к воскресенью", — цитирует BBC Росеньора.
Матч «Челси» — «Лидс» пройдет в воскресенье, 26 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени.
