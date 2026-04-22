Кадиоглу назвал причины победы «Брайтона» над «Челси»

Защитник «Брайтона» Ферди Кадиоглу прокомментировал победу над «Челси» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
«Вероятно, это был наш лучший матч в сезоне. Последние недели “Брайтон” в хорошей форме. У нас был сложный период. После этого мы играем очень хорошо. Сегодня не дали “Челси” передохнуть. Потрясающая игра от каждого на поле. Мы должны продолжать в том же духе, ведь в этом сезоне у нас есть несколько целей.
С самого начала знали, что должны играть жестко. У «Челси» хорошие игроки. Если вы будете играть с ними плотно, они мало что смогут сделать. Думаю, мы это сделали потрясающе", — цитирует BBC Кадиоглу.
«Челси» потерпел пятое поражение подряд в АПЛ и с 48 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.
