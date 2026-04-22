Хюрцелер — о попадании «Брайтона» в топ-6 АПЛ: «Для нас это не так важно»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер прокомментировал победу над «Челси» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер прокомментировал победу над «Челси» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Безусловно, испытываю позитивные чувства. “Брайтон” показал хороший футбол, дело не только в результате, но и в том, что мы продемонстрировали на поле — в нашей идентичности, мы были хороши на каждом участке. Это были не просто отдельные моменты игры, а общее выступление. Я горжусь своими парнями. Сегодня вечером было особенно важно показать, что мы хотим победить. Хотели заручиться поддержкой болельщиков, создать связь и атмосферу. Всегда нужно демонстрировать такую интенсивность на поле ради болельщиков.

Попадание в топ-6? Для нас это не так важно. Важно сосредоточиться на игре и на том, что мы можем сделать правильно. Возлагаем на себя большие надежды. Я всегда говорю: сосредоточьтесь на процессе, потому что вы получите результаты, которых заслуживаете, если сосредоточитесь на том, что можете контролировать", — цитирует BBC Хюрцелера.

«Челси» потерпел пятое поражение подряд в АПЛ и с 48 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

