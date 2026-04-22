Арбелоа: «Неважно, что поставлено на карту для меня, важно, что поставлено на карту для “Реала”

«Что поставлено на карту для Арбелоа? Неважно, что поставлено на карту для меня, важно то, что поставлено на карту для мадридского “Реала”. Я не думаю о том, будет сезон долгим или коротким без Лиги чемпионов. У нас шесть матчей, и цель — победить в них. Знаем, что каждый матч важен, и что мы сосредоточены на том, что нам нужно улучшить как команде. Должны уметь бороться в каждом матче, независимо от соперника. Пока математически остается возможность, борьба идет. Будем бороться», — цитирует AS Арбелоа.