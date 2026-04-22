«Манчестер Юнайтед» может потратить 40 милллионов евро за 16-летнего нападающего «Палмейраса»

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Палмейрасом» Эдуародо Консейсао, сообщает UOL.
По информации источника, английский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за 16-летнего бразильца, которым также интересуются «ПСЖ», «Барселона», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
«Палмейрас» хочет получить за своего воспитанника не менее 50 миллионов евро. В контракте с игроком прописана сумма отступных в 100 миллионов евро.
Консейсау сможет покинуть бразильский клуб только в конце 2027 года, когда достигнет совершеннолетия.