Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» может потратить 40 милллионов евро за 16-летнего нападающего «Палмейраса»

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Палмейрасом» Эдуародо Консейсао, сообщает UOL.

По информации источника, английский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за 16-летнего бразильца, которым также интересуются «ПСЖ», «Барселона», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Палмейрас» хочет получить за своего воспитанника не менее 50 миллионов евро. В контракте с игроком прописана сумма отступных в 100 миллионов евро.

Консейсау сможет покинуть бразильский клуб только в конце 2027 года, когда достигнет совершеннолетия.