Всемирная федерация дартса не планирует возвращать россиян на свои турниры

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Руководство Всемирной федерации дартса (WDF) на своем последнем заседании единогласно приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в турнирах под эгидой WDF. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всемирной федерации дартса Ник Роллс.
«WDF регулярно проводит совещания руководства, на которых обсуждается тема российско-украинского конфликта, — рассказал Роллс. — Последняя из этих встреч состоялась 4 апреля 2026 года, на ней было единогласно решено, что общая позиция в отношении конфликта остается неизменной и что решение не допускать российских и белорусских игроков к участию в турнирах и кубках WDF остается в силе».
Ранее главный тренер сборной России по дартсу Владимир Гут рассказал ТАСС, что, по его информации, практически все зарубежные игроки в дартс были бы не против возвращения своих коллег из России и Белоруссии, однако руководство WDF не учитывает позицию спортсменов в этом вопросе.