Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Аргентиной в дивизионе B

Кубок мира по водному поло.
Мальта.
Дивизион B.
Квалификационный раунд.
Женщины.
Канада — Португалия — 11.00.
Хорватия — Мальта — 12.30.
Китай — Германия — 14.00.
Великобритания — Казахстан — 16.00.
ЮАР — Россия — 17.30.
Аргентина — Словакия — 19.00.
Сингапур — Турция — 20.30.
Турнирное положение: Россия — 6 очков (2 матча), Китай — 6 (2), Хорватия — 6 (2), Канада — 6 (2), Португалия — 6 (2), Великобритания — 3 (2), Казахстан — 3 (2), Бразилия — 3 (2), Мальта — 3 (2), Турция — 0 (1), Сингапур — 0 (1), Словакия — 0 (2), ЮАР — 0 (2), Германия — 0 (2), Аргентина — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.