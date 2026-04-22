Водное поло. Кубок мира (жен). Россия сыграет с Аргентиной в дивизионе B

23 апреля женская сборная России по водному поло сыграет с Аргентиной на Кубке мира в дивизионе B.

Источник: Спортс‘’

Кубок мира по водному поло.

Мальта.

Дивизион B.

Квалификационный раунд.

Женщины.

Канада — Португалия — 11.00.

Хорватия — Мальта — 12.30.

Китай — Германия — 14.00.

Великобритания — Казахстан — 16.00.

ЮАР — Россия — 17.30.

Аргентина — Словакия — 19.00.

Сингапур — Турция — 20.30.

Турнирное положение: Россия — 6 очков (2 матча), Китай — 6 (2), Хорватия — 6 (2), Канада — 6 (2), Португалия — 6 (2), Великобритания — 3 (2), Казахстан — 3 (2), Бразилия — 3 (2), Мальта — 3 (2), Турция — 0 (1), Сингапур — 0 (1), Словакия — 0 (2), ЮАР — 0 (2), Германия — 0 (2), Аргентина — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.