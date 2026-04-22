«Тур Альп». 4-й этап. Гонщики проедут по горному маршруту с 8 подъемами

«Тур Альп».
4-й этап.
Арко — Тренто, Италия.
167,8 км.
Начало — 11.45 по московскому времени.
Общий зачет (после 2-го этапа).
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 11.13,06.
2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) — 0,04.
3. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) — 0,06.
4. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) — то же время.
5. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,10.
6. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 0,19.
7. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain — Victorious) — 0,29.
8. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling).
9. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber).
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling).