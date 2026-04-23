Миранчук впервые с капитанской повязкой вывел «Атланту Юнайтед» на матч МЛС

Российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Мирачнук попал в стартовый состав на матч регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Инглэнд Революшн». 30-летний россиянин вышел на поле с капитанской повязкой.
Миранчук впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой в матче МЛС. Впервые капитанскую повязку в «Атланте» Мирачнук получил 16 апреля в матче Открытого кубка США против «Чаттануга» (3:1).
Миранчук с июля 2024 года выступает за «Атланту». На его счету 59 матчей, 15 забитых голов и 7 голевых передач.