«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Нью-Инглэнд Революшн», Миранчук сыграл весь матч

«Атланта Юнайтед» проиграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:2. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.
На 38-й минуте нападающий хозяев Фафа Пико открыл счет. Во второй половине гости забили два мяча за пять минут — отлчились Уильям Сэндс и Пейтон Миллер.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и провел всю игру.
«Нью-Инглэнд Революшн» с 15 очками в 8 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Атланта Юнайтед» потерпела четвертое поражение и идет на последней строчке — 4 очка в 9 играх.
