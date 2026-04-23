«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Нью-Инглэнд Революшн», Миранчук сыграл весь матч

«Атланта Юнайтед» проиграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:2.

«Атланта Юнайтед» проиграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:2. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

На 38-й минуте нападающий хозяев Фафа Пико открыл счет. Во второй половине гости забили два мяча за пять минут — отлчились Уильям Сэндс и Пейтон Миллер.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и провел всю игру.

«Нью-Инглэнд Революшн» с 15 очками в 8 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Атланта Юнайтед» потерпела четвертое поражение и идет на последней строчке — 4 очка в 9 играх.

23 апр 02:45 Атланта — Нью-Ингленд Революшн 1:2.