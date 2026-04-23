Флик остался недоволен ВАР в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Сельтой» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании отметил, что не понимает, почему ВАР отменил гол Феррана Торреса в начале второй половины.
«Сегодня нам пришлось много потерпеть, но главное — три очка. Я не понимаю, почему ВАР решил, что это не гол. Меня эта ситуация беспокоит. Главный судья и четвертый арбитр, вероятно, видели ситуацию так же, как и я. Они приняли решение, но мы должны такое решение принять. Я не хочу оправдываться. В последние минуты матча нам нужно было играть умнее», — цитирует AS Флика.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла лиги. Каталонцы увеличили отрыв от идущего вторым «Реала» до 9 очков. «Сельта» идет на 7-й строчке — 44 очка.
