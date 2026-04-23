«Детройт» обыграл «Орландо» и сравнял счет в серии

«Детройт» выиграл у «Орландо» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 98:83. Игра прошла на «Литл Сесарс Арене» в Детройте.
Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем оформил дабл-дабл — 27 очков и 11 передач. Он стал самым результативным игроком встречи.
Счет в серии стал равный — 1−1. Третий матч пройдет на паркете «Орландо» в субботу, 25 апреля. Начало игры — 20:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
Второй матч.
«Детройт» — «Орландо» — 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21).
Д: Каннингем (27 + 11 передач), Харрис (16 + 11 подборов), Томпсон (11), Дюрен (11).
О: Саггс (19), Банкеро (18), Бэйн (12), Ф. Вагнер (12).
Счет в серии — 1−1.