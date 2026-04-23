Спецпосланник Трампа предложил заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира-2026

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Замполли обратился к ФИФА с предложением заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира-2026, сообщает Financial Times.

Как отмечает источник, эта инициатива направлена на улучшение отношений между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией», — цитирует газета Замполли.

Он отметил, что является итальянцем по происхождению и мечтает увидеть сборную страны на турнире, проводимом в США. По мнению Замполли, национальная команда Италии заслуживает место в сетке.

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. Все матчи запланированы на территории США. 21 апреля министр спорта Ирана Ахмад Доньямали отметил, что решение по поводу участия национальной команды в турнире пока не принято.

Сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира. Команда уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти — 1:4) в финале стыкового матча.

