Гвардиола после отставки Росеньора из «Челси»: «10 лет назад я сделал правильный выбор»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на увольнение Лиама Росеньора из «Челси».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на увольнение Лиама Росеньора из «Челси».

Синие объявили об отставке 41-летнего специалиста 22 апреля. До конца сезона-2025/26 исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Калум Макфарлейн.

«Мне жаль слышать это. Я уверен, что он — тренер высокого уровня. Каждый раз, когда такое происходит, я вновь и вновь думаю о том, как мне повезло работать в “Манчестер Сити”. 10 лет назад я сделал правильный выбор, придя в организацию с сильным руководством, хорошими генеральными директорами и спортивными директорами. Стабильность и доверие людей, с которыми я сотрудничаю, впечатляют», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

«Проведем самоанализ и примем решение». «Челси» уволил Росеньора — и, похоже, не знает, кем его заменить.

Росеньор возглавил «Челси» в январе 2026 года, его контракт с клубом был рассчитан до июня 2032-го. Под руководством англичанина команда провела 23 матча — 11 побед, 2 ничьих и 10 поражений.

