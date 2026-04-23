Гвардиола после отставки Росеньора из «Челси»: «10 лет назад я сделал правильный выбор»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на увольнение Лиама Росеньора из «Челси».
Синие объявили об отставке 41-летнего специалиста 22 апреля. До конца сезона-2025/26 исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Калум Макфарлейн.
«Мне жаль слышать это. Я уверен, что он — тренер высокого уровня. Каждый раз, когда такое происходит, я вновь и вновь думаю о том, как мне повезло работать в “Манчестер Сити”. 10 лет назад я сделал правильный выбор, придя в организацию с сильным руководством, хорошими генеральными директорами и спортивными директорами. Стабильность и доверие людей, с которыми я сотрудничаю, впечатляют», — цитирует Гвардиолу City Xtra.
Росеньор возглавил «Челси» в январе 2026 года, его контракт с клубом был рассчитан до июня 2032-го. Под руководством англичанина команда провела 23 матча — 11 побед, 2 ничьих и 10 поражений.
