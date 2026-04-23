Гол Суареса помог «Интер Майами» обыграть «Реал Солт-Лейк»

«Интер Майами» выиграл у «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:0. Игра прошла на стадионе «Америка Ферст Филд» в Сэнди.
В начале первого тайма ВАР отменил гол хозяев. На 82-й минуте полузащитник Родриго Де Пауль открыл счет, а спустя минуту напдающий Луис Суарес удвоил преимущество «цапель».
«Интер Майами» набрал 18 очков в 9 матчах и поднялся на 2-е место в Восточной конференции. «Реал Солт-Лейк» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 16 очков в 8 играх.
23 апр 04:30 Реал Солт-Лейк — Интер Майами 0:2.