«Тур Альп». 5-й этап. Гонщики проедут по маршруту с набором высоты 2850 м

«Тур Альп».
5-й этап.
Тренто — Больцано, Италия.
128,6 км.
Начало — 13.00 по московскому времени.
Общий зачет (после 4-го этапа).
1. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 15.41,32.
2. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) — 0,04.
3. Эган Берналь (Колумбия, INEOS Grenadiers) — то же время.
4. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 0,06.
5. Маттиа Гаффури (Италия, Picnic PostNL) — 0,15.
6. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 0,19.
7. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain — Victorious) — 0,29.
8. Крис Харпер (Австралия, Pinarello Q36.5 Pro Cycling).
9. Алекс Толио (Италия, Bardiani CSF 7 Saber).
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling).