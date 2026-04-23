Super Rugby. 11-й тур. «Крусейдерс» сыграют с «Уоротас», «Харрикейнс» встретятся с «Брамбис», другие матчи

Super Rugby.
11-й тур.
24 апреля.
Крусейдерс (Новая Зеландия) — Уоротас (Австралия) — 10.35.
25 апреля.
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Брамбис (Австралия) — 08.05.
Блюз (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 10.35.
26 апреля.
Хайлендерс (Новая Зеландия) — Моана Пасифика (Новая Зеландия) — 05.00.
Чифс (Новая Зеландия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 07.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Чифс — 31 очко (9 игр), Харрикейнс — 31 (8), Блюз — 29 (9), Брамбис — 25 (9), Редс — 22 (8), Крусейдерс — 21 (9), Уоротас — 19 (8), Фиджиан Друа — 16 (9), Хайлендерс — 16 (9), Вестерн Форс — 14 (9), Моана Пасифика — 4 (9).