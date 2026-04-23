United Rugby Championship. 16-й тур. «Стормерс» сыграет с «Глазго», «Кардифф Блюз» против «Оспрейс», другие матчи

United Rugby Championship.
16-й тур.
24 апреля.
Кардифф Блюз (Уэльс) — Оспрейс (Уэльс) — 21.00.
Дзебре (Италия) — Дрэгонс (Уэльс) — 21.45.
Эдинбург (Шотландия) — Шаркс (ЮАР) — 21.45.
Стормерс (ЮАР) — Глазго Уорриорс (Шотландия) — 14.45.
25 апреля.
Лайонс (ЮАР) — Коннахт (Ирландия) — 17.00.
Манстер (Ирландия) — Ольстер (Ирландия) — 19.00.
Бенеттон (Италия) — Ленстер (Ирландия) — 21.45.
Скарлетс (Уэльс) — Буллс (ЮАР) — 21.45.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Глазго — 55 очков (15 игр), Стормерс — 51 (15), Ленстер — 50 (15), Ольстер — 47 (15), Лайонс — 47 (15), Манстер — 45 (15), Кардифф Блюз — 45 (15), Буллс — 44 (15), Коннахт — 43 (15), Оспрейс — 34 (15), Шаркс — 34 (15), Бенеттон — 28 (15), Эдинбург — 27 (15), Скарлетс — 22 (15), Дрэгонс — 21 (15), Дзебре — 13 (15).