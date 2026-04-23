United Rugby Championship. 16-й тур. «Стормерс» сыграет с «Глазго», «Кардифф Блюз» против «Оспрейс», другие матчи

24 и 25 апреля пройдут матчи 16-го тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship.

16-й тур.

24 апреля.

Кардифф Блюз (Уэльс) — Оспрейс (Уэльс) — 21.00.

Дзебре (Италия) — Дрэгонс (Уэльс) — 21.45.

Эдинбург (Шотландия) — Шаркс (ЮАР) — 21.45.

Стормерс (ЮАР) — Глазго Уорриорс (Шотландия) — 14.45.

25 апреля.

Лайонс (ЮАР) — Коннахт (Ирландия) — 17.00.

Манстер (Ирландия) — Ольстер (Ирландия) — 19.00.

Бенеттон (Италия) — Ленстер (Ирландия) — 21.45.

Скарлетс (Уэльс) — Буллс (ЮАР) — 21.45.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Глазго — 55 очков (15 игр), Стормерс — 51 (15), Ленстер — 50 (15), Ольстер — 47 (15), Лайонс — 47 (15), Манстер — 45 (15), Кардифф Блюз — 45 (15), Буллс — 44 (15), Коннахт — 43 (15), Оспрейс — 34 (15), Шаркс — 34 (15), Бенеттон — 28 (15), Эдинбург — 27 (15), Скарлетс — 22 (15), Дрэгонс — 21 (15), Дзебре — 13 (15).