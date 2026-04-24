Донис стал новым главным тренером сборной Саудовской Аравии

Федерация футбола Саудовской Аравии объявила о назначении Георгиоса Дониса новым главным тренером национальной сборной. Контракт рассчитан до июля 2027 года. Он сменил француза Эрве Ренара, с которым был расторгнут договор.
Ранее Донис работал в «Аль-Халидже», «Аль-Ввахде», «Аль-Фатехе», «Маккаби», «Панатинаикосе», АПОЭЛе, «Аль-Хиляле», ПАОКе, АЕКе, «Шардже».
В последних товарищеских матчах сборная Саудовской Аравии потерпела три поражения — от Сербии (1:2), Египта (0:4) и Алжира (0:2). 57-летний Ренар работал с командой с октября 2024 года. Под его руководством в 28 матчах были одержаны 11 побед и 6 раз добыты ничьи.
На чемпионате мира-2026 сборная Саудовской Аравии сыграет в группе H с командами Испании, Кабо-Верде и Уругвая.