Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник «Наполи» Гилмор установил в саду статую Марадоны

Полузащитник «Наполи» Билли Гилмор опубликовал в социальных сетях видео о том, что установил у себя в саду статую легенды неаполитанского клуба Диего Марадоны в полный рост. Автором скульптуры стал художник Стефано Сеси.

Ранее у себя во дворе установил статую Марадоны другой полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В 258 матчах за неаполитанцев он забил 115 голов и сделал 76 голевых передач. С клубом аргентинец дважды выиграл Серию А, Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии.

Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
