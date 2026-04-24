Полузащитник «Наполи» Гилмор установил в саду статую Марадоны

Полузащитник «Наполи» Билли Гилмор опубликовал в социальных сетях видео о том, что установил у себя в саду статую легенды неаполитанского клуба Диего Марадоны в полный рост. Автором скульптуры стал художник Стефано Сеси.
Ранее у себя во дворе установил статую Марадоны другой полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.
Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В 258 матчах за неаполитанцев он забил 115 голов и сделал 76 голевых передач. С клубом аргентинец дважды выиграл Серию А, Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии.
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.