Санчо готов вернуться в «Боруссию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может летом вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sky Sport.

По информации источника, 26-летний англичанин выразил готовность снова играть за немецкий клуб. Его действующий контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2026 года, поэтому летом он может присоединиться к «Боруссии» на правах свободного агента.

Ранее Санчо играл за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, а также во второй половине сезона-2023/24 на правах аренды. На его счету 158 матчей за дортмундцев во всех турнирах, 53 забитых гола и 67 голевых передач.

В сезоне-2025/26 Санчо на правах аренды выступает за «Астон Виллу». В 31 матче он забил гол и сделал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.