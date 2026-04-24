Бензема не вернется в «Лион» в качестве игрока

Нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема во время прямого эфира в социальной сети сообщил, что не планирует возвращаться в «Лион».

По словам 38-летнего француза, он сомневается, что еще сыграет за клуб, воспитанником которого является, но форвард не исключает возможности присоединиться к руководству клуба после завершения карьеры футболиста.

Бензема с 2005 по 2009 год выступал за основной состав «Лиона», а затем перешел в «Реал». На его счету 66 голов и 25 голевых передач в 148 матчах во всех турнирах за французскую команду.