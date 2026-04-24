Аль-Хелаифи: «Очень уважаю всех полуфиналистов Лиги чемпионов»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что гордится выходом команды в полуфинал Лиги чемпионов.
«Я очень горжусь тем, что “ПСЖ” вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Это лучший турнир в мире, и мы выходим в него уже третий год подряд. Это соревнование очень высокого уровня.
Все клубы играют очень хорошо. «Арсенал», «Бавария», «Атлетико»… Я очень уважаю всех полуфиналистов", — приводит The Forum слова Аль-Хелайфи.
Первый матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится в Париже 28 апреля. Начало игры — 22:00 по московскому времени.