Бернарду Силва может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщил в соцсети X журналист Маттео Моретто.
31-летний португалец летом станет свободным агентом, так как ранее объявил, что покинет английский клуб.
Португалец выступает за «Сити» с 2017 года. На счету Силвы 453 матча во всех турнирах, в которых он забил 76 голов и сделал 77 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.
«Любая хорошая история однажды заканчивается». Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.