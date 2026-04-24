Бернарду Силва может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщил в соцсети X журналист Маттео Моретто.

31-летний португалец летом станет свободным агентом, так как ранее объявил, что покинет английский клуб.

Португалец выступает за «Сити» с 2017 года. На счету Силвы 453 матча во всех турнирах, в которых он забил 76 голов и сделал 77 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

«Любая хорошая история однажды заканчивается». Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.