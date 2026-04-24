Терзич может возглавить «Атлетик»

Немецкий специалист Эдин Терзич является фаворитом на пост главного тренера «Атлетика» из Бильбао, сообщает в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Руководство клуба хочет видеть 43-летнего немца на этой должности.
Последним местом работы Терзича была дортмундская «Боруссия», в которой он с 2018 по 2024 год был помощником, главным тренером и техническим директором. Ранее он также работал в «Вест Хэме» и «Бешикташе».
Эрнесто Вальверде с 2022 года работает с «Атлетиком». Под его руководством команда провела 192 матча: 91 победа, 43 ничьи и 58 поражений.