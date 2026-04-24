«Торонто» победил «Кливленд»

«Торонто» выиграл у «Кливленда» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 126:104. Игра прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.
Атакующий защитник «Рэпторз» Ар Джей Барретт набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Торонто» вышел вперед в серии — 2−1. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 26 апреля. Начало игры — 20:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
Первый раунд.
Третий матч.
«Торонто» — «Кливленд» — 126:104 (31:25, 23:29, 29:27, 43:23).
Т: Барретт (33), Барнс (33 + 11 передач), Мюррэй-Бойлс (22).
К: Харден (18), Митчелл (15), Э. Мобли (15), Струс (15).
Счет в серии — 2−1.