Внук — о Викторе Шустикове: «Мне кажется, матерных слов он и не знал»

Экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дедушке — знаменитом защитнике черно-белых Викторе Шустикове.
— Давным-давно смотрели мы футбол рядом с Виктором Михайловичем. Нужно было для репортажа. Пытались растрясти на эмоции — а он лишь кепочку поглубже натягивал: «Да-а…».
— Думаете, только с вами так? Мы с ним дома тоже смотрели. «Дед, гляди, какой момент!» — «Неплохо доработал». Начинаешь расспрашивать про Стрельцова или Воронина — снова коротко: «Да, хорошие футболисты со мной играли». Все. О чем говорить, если ногой о диван заденет — даже не разозлится. Чуть-чуть поморщится: «Елки-палки, ударился. А-а, ерунда».
— Матерных слов от него не слышали?
— Мне кажется, матерных он и не знал!
— Дед хоть понимал собственный футбольный масштаб?
— Не вполне.
— Мы так и думали.
— Больше понимала бабушка. За него стояла все время! Дед закончил карьеру, сразу оказался не нужен «Торпедо». В клуб на работу не брали. Кто пробил? Бабушка!
