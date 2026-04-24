Доку: «Знали в “Сити”, что если выиграем Кубок лиги, это будет психологический удар по “Арсеналу”

Нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку считает, что победа его команды над «Арсеналом» в финале Кубка лиги стала ударом для «канониров», которые до этой недели лидировали в АПЛ.
«Кубок лиги — хороший трофей, и мы знали, что если выиграем, это станет психологическим ударом по “Арсеналу”. Поэтому мы просто смотрели вперед. Конечно, одна игра в неделю тоже многое меняет. У тебя больше времени на подготовку, больше времени на отработку моментов. “Сити” в хорошей форме. Мы уверены в себе и полны решимости. Знаем, что еще многое предстоит решить, и я думаю, именно это нас и мотивирует», — приводит Daily Mail слова Доку.
Финал Кубка лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:2) состоялся 22 марта.
После 33 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, опережая «Арсенал», у которого тоже 70 очков, по дополнительным показателям.