Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доку: «Знали в “Сити”, что если выиграем Кубок лиги, это будет психологический удар по “Арсеналу”

Нападающий «Манчестер Сити» Жереми Доку считает, что победа его команды над «Арсеналом» в финале Кубка лиги стала ударом для «канониров», которые до этой недели лидировали в АПЛ.

«Кубок лиги — хороший трофей, и мы знали, что если выиграем, это станет психологическим ударом по “Арсеналу”. Поэтому мы просто смотрели вперед. Конечно, одна игра в неделю тоже многое меняет. У тебя больше времени на подготовку, больше времени на отработку моментов. “Сити” в хорошей форме. Мы уверены в себе и полны решимости. Знаем, что еще многое предстоит решить, и я думаю, именно это нас и мотивирует», — приводит Daily Mail слова Доку.

Финал Кубка лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:2) состоялся 22 марта.

После 33 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, опережая «Арсенал», у которого тоже 70 очков, по дополнительным показателям.