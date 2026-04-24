Вембаньяма отправится на выездные матчи НБА против «Портленда»

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма отправится со «Сперс» в Орегон на матчи плей-офф НБА против «Портленда». При этом он будет выполнять действия, предписанные протоколом НБА по сотрясениям мозга, сообщает ESPN.
Главный тренер «Сперс» Митч Джонсон воздержался от заявления, что 22-летний француз сыграет в третьем матче ⅛ финала против «Блэйзерс», вместо этого сказав, что центровой «прогрессирует» и что команда не исключила его из состава.
«Он выглядит хорошо. Последние новости таковы, что он выполняет каждый пункт протокола, он прогрессирует и отправится с командой», — цитирует Джонсона ESPN.
Счет в серии 1:1. Третий матч состоится 25 апреля в Портленде. 27 апреля пройдет четвертый матч.
«Насколько мне известно, у нас даже не было обсуждения о том, чтобы исключить Вембаньяму. Протокол есть протокол. Лига — это та сторона, кто в основном контролирует это. Мы будем просто надеяться, что он продолжит прогрессировать. Когда придет время, так и будет. Мы просто будем продолжать следовать протоколу, и, надеюсь, он продолжит прогрессировать. Все довольно просто. Очевидно, мы надеемся, что он вернется в какой-то момент. Нет ничего важнее его здоровья», — добавил главный тренер.
Жесткая травма Вембаньямы: дважды ударился головой о паркет и вылетел с сотрясением.
Согласно правилам протокола НБА по сотрясениям мозга, игрок не может вернуться к полноценному участию в тренировках в течение 48 часов после получения травмы, но может возобновить постепенную активность через 24 часа при условии, что состояние улучшается. Затем игрок должен достичь нескольких показателей, не имея симптомов, прежде чем его допустят к игре. После этого потребуется разрешение врача команды по согласованию с представителем лиги.
Также результаты Вембаньямы сравнят с его базовой неврологической оценкой, которую игроки проходят перед каждым сезоном, прежде чем медики разрешат ему перейти к следующему этапу плана возвращения к игре.
Источники сообщили ESPN, что поздно вечером 22 апреля Вембаньяма занимался некоторой физической нагрузкой, так как его симптомы не ухудшились.
Баскетболист получил сотрясение мозга во время прохода к кольцу за 8:57 до конца второй четверти второго матча, когда его опекал Джру Холидей. Вембаньяма приземлился подбородком на паркет и, по-видимому, потерял сознание. Затем он пришел в себя, сидел несколько минут под кольцом. После этого он ушел в раздевалку.
