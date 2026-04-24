Шустиков — о шестом номере в «Торпедо»: «Дань уважения деду и отцу. Мой-то вклад гораздо скромнее»

Эх, как же жалко, что стадион снесли! Он был очень уютный, с неповторимой атмосферой. Поле до последнего находилось в идеальном состоянии. Вот сейчас закрываю глаза — и сразу вспоминаю запах этой свежескошенной травы. А еще у меня там был маленький ритуал. Когда шел по лестнице, где портреты легендарных торпедовцев, всегда с ними здоровался.