Шустиков — о шестом номере в «Торпедо»: «Дань уважения деду и отцу. Мой-то вклад гораздо скромнее»

Экс-капитан черно-белых Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил идею закрепить шестой номер в «Торпедо» за семьей Шустиковых.

— В 2020-м Роман Авдеев объявил, что шестой номер в «Торпедо» закреплен за семьей Шустиковых. После смены главного акционера что-то изменилось?

— Нет. За «Торпедо» под этим номером больше никто не играет.

— Правильное решение?

— Думаю, да. Дань уважения деду и отцу, учитывая их заслуги перед клубом. Мой-то вклад гораздо скромнее.

— Вы собирались забрать кусочек старого торпедовского поля и оформить дома под стеклом. Удалось?

— Нет. Искал в интернете специальные капсулы, которые помогли бы сохранить частичку газона, но ничего не нашел. Боялся, что он просто сгниет. Зато у меня есть кресло с Восточки. Пока в гараже лежит, ждет своего часа.

Эх, как же жалко, что стадион снесли! Он был очень уютный, с неповторимой атмосферой. Поле до последнего находилось в идеальном состоянии. Вот сейчас закрываю глаза — и сразу вспоминаю запах этой свежескошенной травы. А еще у меня там был маленький ритуал. Когда шел по лестнице, где портреты легендарных торпедовцев, всегда с ними здоровался.

Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня “Торпедо” не нужен».