Полузащитника «Интер Майами» Брайта дисквалифицировали еще на один матч за расизм

МЛС дисквалифицировала полузащитника «Интер Майами» Янника Брайта еще на один матч за нарушение политики недискриминации во время матча регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:2), сообщает ESPN.

24-летний итальянец на 87-й минуте получил красную карточку за использование дискриминационных выражений, что вынудило его пропустить игру против «Реал Солт-Лейк». Теперь он также пропустит матч против «Нью-Инглэнд Революшн». Полузащитник будет обязан пройти восстановительную практическую программу по распоряжению МЛС.

«Принимая решения в рамках этой политики, МЛС учитывает многие факторы, включая немедленное принятие игроком ответственности за вред, причиненный проступком, готовность начать процесс его исправления и сотрудничество во время расследования», — говорится в пресс-релизе лиги.

В сезоне-2026 Брайт в девяти матчах отметился одной результативной передачей. Он играет за «Интер Майами» с декабря 2023 года.

