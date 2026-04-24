Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шустиков — о совладельце «Торпедо» Соболеве: «Человек без активной мимики»

Экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о совладельце «Торпедо» Леониде Соболеве.

Экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о совладельце «Торпедо» Леониде Соболеве.

— С Леонидом Соболевым хоть раз общались?

— Да. Но не перед уходом. Он тогда под домашним арестом был.

— Что за человек — поняли для себя?

— Как мне показалось, строгий. Советских правил. Знаете, собираются ветераны, подначивают друг друга с серьезными лицами. Сначала не поймешь, шутят или нет. Потом раз — и рассмеялись. Вот Соболев такой. Человек без активной мимики.

Говорили, что у него уже была команда — «Ворскла». Еще какая-то академия. Выходит, в футболе не случайный персонаж. Но истории, когда одного тренера снимают, другого назначают, через месяц увольняют и возвращают предыдущего, мне обидны. Почему с моим клубом все это происходит?

— Какая-то клоунада.

— К сожалению, да. Я надеюсь, сейчас достроится стадион, хоть свой дом будет. Мне очень хочется верить в доброе, но… Ушел я с тяжелым сердцем.

Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня “Торпедо” не нужен».