Шустиков — о совладельце «Торпедо» Соболеве: «Человек без активной мимики»

Экс-капитан «Торпедо» Сергей Шустиков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о совладельце «Торпедо» Леониде Соболеве.
— С Леонидом Соболевым хоть раз общались?
— Да. Но не перед уходом. Он тогда под домашним арестом был.
— Что за человек — поняли для себя?
— Как мне показалось, строгий. Советских правил. Знаете, собираются ветераны, подначивают друг друга с серьезными лицами. Сначала не поймешь, шутят или нет. Потом раз — и рассмеялись. Вот Соболев такой. Человек без активной мимики.
Говорили, что у него уже была команда — «Ворскла». Еще какая-то академия. Выходит, в футболе не случайный персонаж. Но истории, когда одного тренера снимают, другого назначают, через месяц увольняют и возвращают предыдущего, мне обидны. Почему с моим клубом все это происходит?
— Какая-то клоунада.
— К сожалению, да. Я надеюсь, сейчас достроится стадион, хоть свой дом будет. Мне очень хочется верить в доброе, но… Ушел я с тяжелым сердцем.
