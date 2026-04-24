«Атлетику Минейру» обыграл «Сеару» в Кубке Бразилии, Кассьера забил гол

«Атлетику Минейру» переиграл «Сеару» в первом матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 2:1. Игра прошла на «MRV Арене» в Белу-Оризонти.

Экс-нападающий «Сочи» и «Зенита» Матео Кассьера на 44- минуте вывел хозяев вперед. На 65-й минуте гости отыгрались — забил Вендель Силва. Победу «Атлетико» принес гол Ренана Лоди.

Ответный матч пройдет на стадионе «Сеары» 14 мая.

Кубок Бразилии.

1/16 финала.

Первый матч.

«Атлетику Минейру» — «Сеара» — 2:1 (1:0).

Голы: Кассьера, 44 — 1:0. Силва, 65 — 1:1. Лоди, 71 — 2:1.