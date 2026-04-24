Источник: «Борнмут» намерен подписать Тилльмана из «Байера»

«Борнмут» заинтересован в подписании полузащитника «Байера» Малика Тилльмана, сообщает TeamTalk.
По данным источника, немецкая сторона открыта для подходящих предложений по трансферу 23-летнего американца. При этом пункт о выкупе спортивных прав предполагает выплату 35 миллионов евро в пользу бывшего клуба футболиста — «Баварии».
В полузащитнике также заинтересованы «Фулхэм» и «Брентфорд».
Тилльман играет за «Байер» с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 в 38 матчах он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.
