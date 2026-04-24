«ЛА Рэмс» выбрали квотербека Тая Симпсона в первом раунде драфта

В Питтсбурге завершилась церемония первого раунда драфта НФЛ.

Источник: Спортс‘’

По оценке ESPN, главным сюрпризом стал выбор квотербека университета Алабамы Тая Симпсона клубом «Лос-Анджелес Рэмс» под 13-м номером.

Симпсон провел всего 15 матчей в студенческом футболе. Кроме того, у «Рэмс», входящих в число фаворитов на попадание в Супербоул, есть в составе 38-летний Мэттью Стэффорд.

Остальные выборы в первом раунде драфта НФЛ:

«Лас-Вегас»: QB Фернандо Мендоса (Индиана).

«НЙ Джетс»: Edge Дэвид Бэйли (Техас Тек).

«Аризона»: RB Джеремайя Лав (Нотр-Дам).

«Теннесси»: WR Карнелл Тейт (Огайо Стейт).

«НЙ Джайентс»: LB Арвелл Риз (Огайо Стейт).

«Канзас-Сити»: CB Мансур Дилейн (Луизиана Стейт).

«Вашингтон»: LB Сонни Стайлс (Огайо Стейт).

«Нью-Орлеан»: WR Джордин Тайсон (Аризона Стейт).

«Кливленд»: OT Спенсер Фэно (Юта).

«НЙ Джайентс»: OT Фрэнсис Мауиноа (Майами).

«Даллас»: S Кейлеб Даунс (Огайо Стейт).

«Майами»: OT Кейдин Проктор (Алабама).

«ЛА Рэмс»: QB Тай Симпсон (Алабама).

«Балтимор»: OG Олаивавега Иоане (Пенн Стейт).

«Тампа-Бэй»: Edge Рубен Бэйн (Майами).

«НЙ Джетс»: TE Кеньон Садик (Орегон).

«Детройт»: OT Блейк Миллер (Клемсон).

«Миннесота»: DT Кейлеб Бэнкс (Флорида).

«Каролина»: OT Монро Фрилинг (Джорджия).

«Филадельфия»: WR Макай Лемон (Южная Калифорния).

«Питтсбург»: OT Макс Ихейначор (Аризона Стейт).

«ЛА Чарджерс»: Edge Аким Месидор (Майами).

«Даллас»: Edge Малакай Лоуренс (Центральная Флорида).

«Кливленд»: WR Кей Си Консепсьон (Техас А&М).

«Чикаго»: S Диллон Тинеман (Орегон).

«Хьюстон»: OG Кейлен Ратлидж (Юта).

«Майами»: CB Крис Джонсон (Сан-Диего Стейт).

«Нью-Ингленд»: OT Кейлеб Лому (Юта).

«Канзас-Сити»: DT Питер Вудс (Клемсон).

«НЙ Джетс»: WR Омар Купер (Индиана).

«Теннесси»: Edge Келдрик Фолк (Оберн).

«Сиэтл»: RB Джадэриен Прайс (Нотр-Дам).

Церемония драфта продолжится сегодня ночью, когда пройдут второй и третий раунды. Начало — в 2:00 мск.