«ЛА Рэмс» выбрали квотербека Тая Симпсона в первом раунде драфта

По оценке ESPN, главным сюрпризом стал выбор квотербека университета Алабамы Тая Симпсона клубом «Лос-Анджелес Рэмс» под 13-м номером.
Симпсон провел всего 15 матчей в студенческом футболе. Кроме того, у «Рэмс», входящих в число фаворитов на попадание в Супербоул, есть в составе 38-летний Мэттью Стэффорд.
Остальные выборы в первом раунде драфта НФЛ:
«Лас-Вегас»: QB Фернандо Мендоса (Индиана).
«НЙ Джетс»: Edge Дэвид Бэйли (Техас Тек).
«Аризона»: RB Джеремайя Лав (Нотр-Дам).
«Теннесси»: WR Карнелл Тейт (Огайо Стейт).
«НЙ Джайентс»: LB Арвелл Риз (Огайо Стейт).
«Канзас-Сити»: CB Мансур Дилейн (Луизиана Стейт).
«Вашингтон»: LB Сонни Стайлс (Огайо Стейт).
«Нью-Орлеан»: WR Джордин Тайсон (Аризона Стейт).
«Кливленд»: OT Спенсер Фэно (Юта).
«НЙ Джайентс»: OT Фрэнсис Мауиноа (Майами).
«Даллас»: S Кейлеб Даунс (Огайо Стейт).
«Майами»: OT Кейдин Проктор (Алабама).
«ЛА Рэмс»: QB Тай Симпсон (Алабама).
«Балтимор»: OG Олаивавега Иоане (Пенн Стейт).
«Тампа-Бэй»: Edge Рубен Бэйн (Майами).
«НЙ Джетс»: TE Кеньон Садик (Орегон).
«Детройт»: OT Блейк Миллер (Клемсон).
«Миннесота»: DT Кейлеб Бэнкс (Флорида).
«Каролина»: OT Монро Фрилинг (Джорджия).
«Филадельфия»: WR Макай Лемон (Южная Калифорния).
«Питтсбург»: OT Макс Ихейначор (Аризона Стейт).
«ЛА Чарджерс»: Edge Аким Месидор (Майами).
«Даллас»: Edge Малакай Лоуренс (Центральная Флорида).
«Кливленд»: WR Кей Си Консепсьон (Техас А&М).
«Чикаго»: S Диллон Тинеман (Орегон).
«Хьюстон»: OG Кейлен Ратлидж (Юта).
«Майами»: CB Крис Джонсон (Сан-Диего Стейт).
«Нью-Ингленд»: OT Кейлеб Лому (Юта).
«Канзас-Сити»: DT Питер Вудс (Клемсон).
«НЙ Джетс»: WR Омар Купер (Индиана).
«Теннесси»: Edge Келдрик Фолк (Оберн).
«Сиэтл»: RB Джадэриен Прайс (Нотр-Дам).
Церемония драфта продолжится сегодня ночью, когда пройдут второй и третий раунды. Начало — в 2:00 мск.