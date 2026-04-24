Клепикова пропустит международную серию Mare Nostrum

Российская пловчиха Дарья Клепикова сообщила, что пропустит серию международных турниров Mare Nostrum.

Источник: Спортс‘’

"Мы с тренером решили не ехать. Вообще это очень интересный старт, и я хотела бы туда поехать, но так как мы с тренером решили работать под нагрузкой, то я в этот раз пропущу. Главное, хорошо сейчас подготовиться к чемпионату России.

Я поеду тренироваться домой, а потом будет сбор на базе «Озеро Круглое». Предстоит тяжелая аэробная работа, будем много плавать и работать над ошибками. Я в финале Кубка России их отчетливо увидела", — сказала Клепикова.

Mare Nosrtrum пройдет в Монако, Франции и Испании с 23 по 31 мая. Чемпионат России — с 6 по 11 июня в Казани.