Фернандеш объяснил, почему не уехал из «МЮ» в Саудовскую Аравию прошлым летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш объяснил, почему прошлым летом не перешел в клуб из Саудовской Аравии.
"Я остался, потому что считал, что еще могу что-то дать клубу. Очевидно, ситуация с Саудовской Аравией, с деньгами… их было много. Хорошо, что в моей семье моя жена, как и я, довольно приземленная. Мы прекрасно понимаем, что не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Просто хотим осуществить свои мечты, жить хорошей жизнью со своими детьми и стараться добиться как можно большего успеха.
Моя жена сказала что-то вроде: «Ты осуществил свои мечты? Ты добился всего, чего хотел?» И эта мелочь, которую она сказала, дала мне понять, что она со мной согласна. Давайте продолжим и посмотрим, к чему это приведет. Я не хотел покидать клуб в тот момент, когда у нас были трудности", — цитирует BBC Фернандеша.
Действующий контракт Фернандеша рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
В этом сезоне 31-летний португалец сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 19 голевых передач.