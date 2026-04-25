Александер-Уокер признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА

Атакующий защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер признан самым прогрессирующим игроком сезона-2025/26 в НБА, сообщает пресс-служба лиги.
Второй год подряд игрок из «Хокс» получает эту награду. В прошлом сезоне победителем этой премии стал Дайсон Дэниелс.
«Преданность Никила своему делу, его постоянная работа над своим мастерством и результаты, достигнутые в этом сезоне, делают его невероятно достойным этой награды», — отметил главный тренер «Хокс» Куин Снайдер.
В этом сезоне 27-летний Александер-Уокер сыграл в 78 матчах, набирая в среднем по 20,8 очка, 3,5 подбора и 3,7 передачи.