Чемпионат России по футзалу. 26-й тур. КПРФ сыграет с «ИрАэро», «Новая генерация» встретится с «Тюменью», другие матчи

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу.
26-й тур.
Первые матчи.
25 апреля, суббота.
КПРФ — ИрАэро — 13.00.
Кристалл — Норильский никель — 13.00.
Новая генерация — Тюмень — 13.00.
Сибиряк — Газпром-Югра — 13.00.
Ухта — Торпедо — 13.00.
Вторые матчи.
26 апреля, воскресенье.
КПРФ — ИрАэро — 13.00.
Кристалл — Норильский никель — 13.00.
Новая генерация — Тюмень — 13.00.
Сибиряк — Газпром-Югра — 13.00.
Ухта — Торпедо — 13.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: КПРФ — 99 очков (46 игр), Ухта — 94 (46), Синара — 93 (48), Газпром-Югра — 86 (46), Норильский никель — 83 (46), Тюмень — 81 (46), Торпедо — 78 (46), Кристалл — 64 (46), ИрАэро — 62 (46), Факел-ГТС — 57 (48), Новая генерация — 49 (46), Сибиряк — 37 (46), ЛКС — 23 (48).