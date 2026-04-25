ЮФЛ. 5-я неделя. «Бирмингем» сыграет с «Вашингтоном», «Хьюстон» встретится с «Коламбусом», другие матчи

ЮФЛ (United Football League).
Сезон-2026.
5-я неделя.
25 апреля, суббота.
Бирмингем Стеллионс — Вашингтон Дефендерс — 03.00.
26 апреля, воскресенье.
Орландо Сторм — Сент-Луис Баттлхокс — 02.00.
Хьюстон Гэмблерс — Коламбус Эвиейторс — 19.00.
Даллас Ренегейдс — Луисвилл Кингс — 22.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Орландо — 4 победы — 0 поражений (4 игры), Вашингтон — 3−1 (4), Даллас — 3−1 (4), Сент-Луис — 2−2 (4), Коламбус — 1−3 (4), Луисвилл — 1−3 (4), Хьюстон — 1−3 (4), Бирмингем — 1−3 (4).