Всего 12 тысяч человек подали заявки на ускоренное получение визы для посещения ЧМ-2026 в США

Около 12 000 человек, желающих получить туристическую визу в США для посещения чемпионата мира-2026, зарегистрировались в системе приоритетного собеседования.

Около 12 000 человек, желающих получить туристическую визу в США для посещения чемпионата мира-2026, зарегистрировались в системе приоритетного собеседования, сообщает SBJ со ссылкой на источник, знакомый с программой.

Данная цифра, в сочетании с данными электронной системы авторизации поездок, была обнародованными на закрытом совещании на прошлой неделе.

Программа FIFA PASS, запущенная в январе, позволяет обладателям билетов на ЧX-2026 пройти ускоренное визовое собеседование, если это необходимо. Она распространяется только на путешественников из стран, не участвующих в программе безвизового въезда в США.

Граждане 20 из 48 стран, участвующих в чемпионате мира, имеют право на получение ESTA, а это значит, что им не потребуется использовать FIFA PASS.

ФИФА планирует продать около 6,5 миллиона билетов на 104 матча турнира, 78 из которых пройдут в США.