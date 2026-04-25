«Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел вперед в серии

«Бостон» выиграл у «Филадельфии» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 108:100. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.
Разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.
Счет в серии стал 2−1 в пользу «Селтикс». Четвертый матч пройдет в понедельник, 27 апреля. Начало — 02:00 по московскому времени.
НБА.
Плей-офф.
Первый раунд.
Третий матч.
«Филадельфия» — «Бостон» — 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29).
Ф: Макси (31), Джордж (18), Убре (17), Драммонд (12).
Б: Браун (25), Тейтум (25), Притчард (15), Вучевич (11), Уайт (11).
