«Бостон» обыграл «Филадельфию» и вышел вперед в серии

«Бостон» выиграл у «Филадельфии» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 108:100. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.

Разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Селтикс». Четвертый матч пройдет в понедельник, 27 апреля. Начало — 02:00 по московскому времени.

НБА.

Плей-офф.

Первый раунд.

Третий матч.

«Филадельфия» — «Бостон» — 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29).

Ф: Макси (31), Джордж (18), Убре (17), Драммонд (12).

Б: Браун (25), Тейтум (25), Притчард (15), Вучевич (11), Уайт (11).

Счет в серии — 1−2.