Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон», Леброн оформил дабл-дабл

«Лейкерс» выиграли у «Хьюстона» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 112:108 ОТ.

Источник: Спорт-Экспресс

«Лейкерс» выиграли у «Хьюстона» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 112:108 ОТ. Игра прошла на арене «Тойота» в Хьюстоне.

Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 29 очков и 13 подборов.

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Лейкерс». Четвертый матч пройдет в понедельник, 27 апреля.

НБА.

Плей-офф.

⅛ финала.

Третий матч.

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 108:112 ОТ (32:39, 20:24, 23:17, 26:21, 7:11).

Х: Шенгюн (33 + 16 подборов), Томпсон (26 + 11 подборов), Смит (24), Шеппард (17).

Л: Джеймс (29 + 13 подборов), Хатимура (22), Смарт (21 + 10 передач), Кеннард (14).

Счет в серии — 1−2.

