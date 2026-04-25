«Лейкерс» обыграли «Хьюстон», Леброн оформил дабл-дабл

«Лейкерс» выиграли у «Хьюстона» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 112:108 ОТ. Игра прошла на арене «Тойота» в Хьюстоне.
Форвард гостей Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 29 очков и 13 подборов.
Счет в серии стал 3−0 в пользу «Лейкерс». Четвертый матч пройдет в понедельник, 27 апреля.
НБА.
Плей-офф.
⅛ финала.
Третий матч.
«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 108:112 ОТ (32:39, 20:24, 23:17, 26:21, 7:11).
Х: Шенгюн (33 + 16 подборов), Томпсон (26 + 11 подборов), Смит (24), Шеппард (17).
Л: Джеймс (29 + 13 подборов), Хатимура (22), Смарт (21 + 10 передач), Кеннард (14).
Счет в серии — 1−2.
