Махачев ответил Гарри, назвавшему его «маленькой принцессой»: «Готов к бою в любой момент»

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев ответил на дерзкий вызов ирландца Иана Гарри, который назвал его «маленькой принцессой».
Ранее Гарри заявил, что готов провести бой с Махачевым «с того момента, как он отказался от поединка в мае».
«Не беспокойся о моих травмах. Я готов в любой момент. Жду контракт», — написал Махачев в своих соцсетях.
На днях Махачев намекнул на возможность участия в поединке в июле, однако некоторые поклонники ММА усомнились, что россиянин будет готов к бою из-за повреждения руки.
На счету Махачева 28 побед и одно поражение в ММА. В своем последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в ноябре 2025 года, Махачев единогласным судейским решением победил австралийца Джека Деллу Маддалену.
