Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гауфф — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос» из-за травмы: «Он вернется и будет как новенький»

Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на решение испанца Карлоса Алькараса сняться с «Ролан Гаррос».

Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на решение испанца Карлоса Алькараса сняться с «Ролан Гаррос».

22-летний спортсмен пропустит турнир «Большого шлема» из-за травмы запястья. Также он не сыграет на «мастерсе» в Риме.

«Мне так жаль Карлоса. Желаю ему всего самого лучшего. Серьезно. Он кажется действительно хорошим человеком, так что я искренне сожалею. Это просто отстой, потому что время тоже неудачное. Но вы уже знаете, он просто сумасшедший. Так что он вернется и будет как новенький, будто ничего не случилось», — сказала Гауфф во время прямого эфира в соцсетях.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде добавила, что Алькарас и итальянец Янник Синнер являются ее любимыми игроками на данный момент.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 18 мая по 17 июня. В 2025 году Алькарас стал чемпионом турнира — в финале он победил Синнера.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше