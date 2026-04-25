Гауфф — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос» из-за травмы: «Он вернется и будет как новенький»

Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на решение испанца Карлоса Алькараса сняться с «Ролан Гаррос».
22-летний спортсмен пропустит турнир «Большого шлема» из-за травмы запястья. Также он не сыграет на «мастерсе» в Риме.
«Мне так жаль Карлоса. Желаю ему всего самого лучшего. Серьезно. Он кажется действительно хорошим человеком, так что я искренне сожалею. Это просто отстой, потому что время тоже неудачное. Но вы уже знаете, он просто сумасшедший. Так что он вернется и будет как новенький, будто ничего не случилось», — сказала Гауфф во время прямого эфира в соцсетях.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде добавила, что Алькарас и итальянец Янник Синнер являются ее любимыми игроками на данный момент.
Открытый чемпионат Франции пройдет с 18 мая по 17 июня. В 2025 году Алькарас стал чемпионом турнира — в финале он победил Синнера.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.