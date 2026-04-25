Абдулрашид Садулаев: «Соскучился по международным соревнованиям, по этой атмосфере»

Садулаев в финале в весовой категории до 97 кг одолел Батырбека Цакулова из Словакии.
«До этого турнира в последний раз я выступал на чемпионате Европы шесть лет назад в Риме. Конечно, соскучился по международным соревнованиям, по этой атмосфере. Слава богу, что получилось. Я был больше мотивирован в этот раз. Был голоден до международных соревнований. Сегодня я был чуть лучше готов», — сказал Садулаев.
«Слежу за международными соперниками, до них тоже доберусь. Мне интереснее чемпионат мира и Олимпиада. Но нужно было почувствовать ковер и завоевать медаль для нашей страны», — добавил борец.
«Дальше буду готовиться к чемпионату России. Всем, кто болел, кто переживал, народу Дагестана, моим личным тренерам, всем, кто был рядом, — спасибо», — отметил он.