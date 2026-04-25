Листунова о травме: «Меня пока беспокоит нога. Но за неделю до отъезда на Кубок России врач сказал, что есть улучшение»

Сегодня Листунова выиграла упражнения на брусьях на Кубке России в Сириусе.
В феврале 2025-го олимпийская чемпионка получила разрыв ахиллова сухожилия. В декабре на Кубке Михаила Воронина Листунова снова повредила ногу.
"Сейчас меня пока беспокоит нога, это все некие последствия травмы, которая случилась со мной на Кубке Воронина. Но буквально за неделю до отъезда сюда на Кубок России я ездила к врачу, и он сказал, что есть улучшение, уже нет такого сильного воспаления, которое было тогда, поэтому постепенно по ощущениям можно добавлять прыжковые нагрузки.
Выступлю ли я многоборье на июльском чемпионате России? Все будет зависеть от здоровья, от состояния, предугадывать ничего не хочу, будем надеяться на лучшее.
Мои выступления в квалификации и в финале были приблизительно на одном уровне. В квалификации я задергалась в начале программы, а потом успокоилась. Сегодня все получилось наоборот, я задергалась в концовке от волнения, чтобы не упасть на легком элементе. И я очень рада, что сумела оба дня выполнить всю базу, которую тренировала", — сказала Листунова.