Листунова об иске в CAS из-за отказа в нейтральном статусе: «Насколько я знаю, работа идет. Пока особых новостей нет»

Российская гимнастка Виктория Листунова высказалась об иске в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отказа в нейтральном статусе.

— Что ты можешь сказать в рамках конфиденциальности?

— Насколько я знаю, работа идет: работают наши юристы, адвокаты из федерации. Мы держим связь, пока особых новостей нет.

— А что в голове в связи с этим? Удается выкинуть мысли или они остаются?

— Не скажу, что это сидит во мне. Конечно, я слежу за выступлениями на международной арене. Нет такого, что я не смотрю из-за того, что мне грустно и я не езжу. Наоборот, стараюсь наблюдать, может быть, зрительно набираться определенного опыта, чтобы, если вдруг меня, дай бог, выпустят, быть готовой ко всему. Поэтому не скажу, что я прямо расстроена. Да, к сожалению, это так, но пока ничего не сделаешь. Так что я в режиме ожидания, — сказала Листунова.