Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Льеж — Бастонь — Льеж». Гонщики проедут 260 км по маршруту с набором высоты 4400 метров

26 апреля в Бельгии пройдет однодневная велогонка «Льеж — Бастонь — Льеж».

«Льеж — Бастонь — Льеж».

Бельгия.

260 км.

Профиль/Карта.

Начало — 11:00 по московскому времени.

Фавориты.

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG).

Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe).

Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling).

Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM).

Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana).

Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla).

Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United).

Кевин Воклен (Франция, INEOS Grenadiers).

Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility).

Джулио Чикконе (Италия, Lidl — Trek).